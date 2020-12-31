Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Yeni Yıl mesajı yayınladı :

Tüm Dünyanın ve milletimizin geleceği bakımından çok sıkıntılı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz, 2021 yılına yeni ümit ve hedeflerle giriyoruz.

2021 yılının başta milletimiz olmak üzere insanlık alemi için hayırlar getirmesini daha güzel bir geleceğe ulaşmasına vesile olmasını diliyorum.

2021 yılında da milletimiz için yeni projeler üretmeye, azimle çalışmaya, Sağlam Ekonomik zeminde oluşacak Güçlü bir KKTC İdealiyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021’in ülkemize, insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.