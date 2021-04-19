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Arıklı:Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.

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Arıklı:Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.
Arıklı:Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.

Erhan Arıklı sosyal medya hesabından paylaştı:

ZORUNLU AÇIKLAMA

Bugün bazı yayın organlarında Sayın Genel Sekreterin odasının çilingir çağrılarak açtırılmak istendiğinde dair asılsız bir yalan haber çıkmıştır.

Sayın Zaroğlu yurt dışındadır. Onun olmadığı bir durumda odasının çilingir vasıtası ile açtırılması asla söz konusu değildir. Yapılan sadece Genel Merkezin ve benim odamın anahtarlarının değiştirilmesidir...

Bu sebeple rutin yapılan bir işlemi Bertan Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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