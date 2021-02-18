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Arıklı:Bunu onlar için yaptım. Gönül rahatlığıyla kampanyalarını yürütebilirler

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Arıklı:Bunu onlar için yaptım. Gönül rahatlığıyla kampanyalarını yürütebilirler

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu

EL-SEN'İ HEDEF ALDI

“Size ne kardeşim. Sen emekçinin hakkını koru. EL-SEN güya emekçinin hakkını arayan bir sendika. Ne diye karşımıza çıkıyorsunuz? Kurum her ay milyonlarca lira fazladan para ödemekten kurtulacak. 38 dolara ihale edilmeye çalışan ihaleyi iptal edip 30 doların altına inmeye çalışıyorsam kuruma kazandıracaksam neden yanımızda değil de karşımızdasınız?”

BENİM YARDIMCIM OLUP BERTAN'I DESTEKLİYORLARDI

"Demokratik bir kurultay seçimi olacak. Bertan ile aramızda sorun yok. Sosyal medyada Bertan ile aramızın bozulmasını isteyenlerin olduğunu görüyorum.Görevden aldığımız arkadaşlar. Beran Zaroğlu'nu destekliyorlardı. Benim yardımcım olup, onları destekliyorlar. Bunu onlar için yaptım. Gönül rahatlığıyla kampanyalarını yürütebilirler"

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