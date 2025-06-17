Arıklı'dan karikatür eleştirisi! Beyinleri yok ama espiri ve fikir had safhada

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki sığınak kapasitesine ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medyada hedef alındı. Eleştirileri sert sözlerle yanıtlayan Arıklı, “Adamlarda beyin yok, ama espri ve fikir had safhada” ifadelerini kulla

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki sığınak kapasitesiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Arıklı, Pazar günü Cumhurbaşkanlığı’nda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile yapılan toplantıda muhtemel bir tehlike durumunda alınan önlemlerin değerlendirildiğini ve sığınak sayısı ile kapasitesinin rakamlarla paylaşıldığını ifade etti.

Ertesi gün bir televizyon programında bu bilgileri kamuoyuyla paylaştığını belirten Arıklı, açıklamalarının bazı internet sitelerinde haber yapılmasının ardından sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştığını söyledi.

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu demecim çeşitli sitelerde haber yapılınca malum koro, saz eşliğinde eleştiri adı altında espiri ve hakaretler yağdırarak benim yalan söylediğimi ifade etti. Birkaç saat sonra SSTB, ülkedeki sığınak sayısı ve kapasitesiyle ilgili rakamları açıklayınca, bu koro azıcık utanır ve susar zannettik. Hayır, gün boyu devam etti eleştiri görünümlü hakaret ve ucuz espriler. Adamlarda beyin yok. Ama espiri ve fikir had safhada… Vallahi başka ülkede yaşayamam.”