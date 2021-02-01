Arıklı'dan kaza geçiren KIB-TEK çalışanına ziyaret

Başbakan Yardımcısı,Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi başında kaza geçirip ayağı kırılan Kıb-Tek emekçisini hastanede ziyaret etti.

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Bu pandemi elbet bitecek. Ama 3 grup çalışan altın harflerle yazılacak;

-Sağlıkçılar,

-Polisler,

-Kıb Tek, çalışanları...

Bugün arıza tamiri için canla başla çalışan Kıb-Tek çalışanlarından Mehmet Yaşar Mehmetoğlu, bir kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.

Sağlığımız için, güvenliğimiz için ve karanlıkta kalmamamız için gece gündüz çalışanları saygı ile selamlıyorum...