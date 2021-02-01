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Arıklı'dan kaza geçiren KIB-TEK çalışanına ziyaret

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi başında kaza geçirip ayağı kırılan Kıb-Tek emekçisini hastanede ziyaret etti
Arıklı'dan kaza geçiren KIB-TEK çalışanına ziyaret

Başbakan Yardımcısı,Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi başında kaza geçirip ayağı kırılan Kıb-Tek emekçisini hastanede ziyaret etti.

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Bu pandemi elbet bitecek. Ama 3 grup çalışan altın harflerle yazılacak;
-Sağlıkçılar,
-Polisler,
-Kıb Tek, çalışanları...
Bugün arıza tamiri için canla başla çalışan Kıb-Tek çalışanlarından Mehmet Yaşar Mehmetoğlu, bir kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.
Sağlığımız için, güvenliğimiz için ve karanlıkta kalmamamız için gece gündüz çalışanları saygı ile selamlıyorum...

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