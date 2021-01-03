Arıklı'dan şaşırtan açıklama!“5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz? Şaka gibisiniz...”

“5 TL değersiz ise 1 Ocak’ta tüpe 5 TL zam yapıldığında niye kıyamet kopardınız. Yok değerli ise 5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz? Şaka gibisiniz vallahi...” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüp gaza 5 TL indiriminin yapılmasının ardından gelen eleştirilere cevap vererek, “5 TL değersiz ise 1 Ocak’ta tüpe 5 TL zam yapıldığında niye kıyamet kopardınız. Yok değerli ise 5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz? Şaka gibisiniz vallahi...” dedi.

İşte şaşırtan o açıklama;

NE GARİP BİR MEMLEKETİZ...

Takvimler 1 Ocak 2020 yi gösterirken güne tüpgaza yapılan 5 TL zam ile uyanmıştık. Halk ve muhalefet olarak biz, bu zamma büyük tepki göstermiş, gerek medyadan ve gerekse sosyal medyadan hükümeti yerden yere vurmuştuk...

Yılın sonunda ise biz Hükümete geldik. Yılın son gününde büyük uğraşlarla tüpgazda 5 TL indirim yaptık.

Görüyoruz ki sosyal medya kahramanı bazı marazi kişiler bu indirimi değersizleştirmek için birbiri ile yarışa girdiler.

Bunlara sormak lazım; 5 TL değersiz ise, 1 Ocakta tüpe zam yapıldığında niye kıyamet kopardınız. Yok değerli ise aynı miktardaki indirimi niye beğenmiyorsunuz?

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