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Arıklı'dan Zaroğlu'na:Merak etme kardeşim. Benim kaybetmek gibi bir alternatifim yok

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Zaroğlu'nun paylaşımına cevap verdi
Arıklı'dan Zaroğlu'na:Merak etme kardeşim. Benim kaybetmek gibi bir alternatifim yok

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Zaroğlu'nun paylaşımına cevap verdi:

Merak etme kardeşim. Benim kaybetmek gibi bir alternatifim yok. Bu partiyi tek başına iktidara taşımak gibi bir görevim var. Rahat ol...

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ZAROĞLU NE DEMİŞTİ:

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE BİR KURULTAY OLSUN..

#11Nisan

Saygıdeğer Genel Başkanımız

Erhan Arikli’nın,

11 Nisan’daki Kurultayı’mızın,

bir demokrasi şöleni olacağı ile ilgili sosyal medya paylaşımını

kendisi için doğru istikamette atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum ..

Daha da önemlisi,

Bir takım #gazetelerde "KILIÇLAR ÇEKİLDİ" şeklinde manşetlerin atılmasına neden olan söylemlerinden kaçınma kararı vermiş olmasını mutlulukla karşılıyorum ..

Yeniden Doğuş Partisi kişisel kavgaların ve iç çekişmelerin yaşandığı bir parti olmamak üzere yola çıkmış bir siyasi yapıdır ..

Bu çerçevede

parti tüzüğümüzün emrettiği kurallar ve partimizin temel taşlarından olan #hoşgörü, #demokrasi ve #kardeşlik hukuku içerisinde

11 Nisan’daki kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve kardeşlerimiz dediğimiz üyelerimizin bu partiyi hangi adayın daha ileriye götüreceğine karar vereceği bir şölen olması için çalışacağız ..

Kazanan aday meşaleyi devralacak,

kaybeden aday ise kazanan arkadaşına destek olmak için sorumluluğu gereği daha da parti için çalışacak ..

"KAYBEDERSEM ÇEKER GİDERİM" söylemi

bu bağlamda halen ortada durmakta ve kurultaya gölge düşürmektedir ..

Ümit ederim ki

Kıymetli Erhan #Ağabeyim

bu söylemini de yeni bir söylem ile geri çeker ve kurultaya kardeşlik hukuku içerisinde,

Yeniden Doğuş Partisi’ni büyütmek ve iyi noktalara taşımak için,

sonucu ne olursa olsun birlikte yürümeye devam ederiz ..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

YDP Genel Başkan Adayı

Zaroğlu: Arıklı’nın kaybedersem giderim söylemi zarar veriyor

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