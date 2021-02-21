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Arıklı:''İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu''

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Arıklı:''İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu''
Arıklı:''İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu''

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 4 yılda bir düzenlenen geniş kapsamlı bir spor  organizasyon olan İslami Dayanışma Oyunlarına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ” olarak katılabilmemiz için Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan talepte bulundu.

Bakan Arıklı resmi yazı ile gönderilen bu isteğin kabul olması durumunda Konya’da 2021 Eylül ayı içerisinde düzenlenecek  ve yıllar sonra ülkemiz sporcularının bir çok branşta mücadele edebileceği  “Uluslararası bir organizasyonda” yer alacağız dedi. Arıklı yaptığı açıklamada organizasyonun 20 Spor dalında  Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık üç bin sporcunun katılımı ile gerçekleşmesinin beklendiğinin altını çizdi. Bakan Arıklı bu organizasyon 1980 yılında ilk kez Türkiye tarafında düzenlenmiştir dedi. Birinci islam ülkeleri spor oyunlarında, atletizm,futbol,güreş, tenis, voleybol ,branslarında Kıbrıs Türk Federe Devleti adı altında temsil edildik ve İzmir’de yapılan bu organizasyon da güreş ve atletizmde dereceye girerek madalya kazanıldığının da hatırlatmasını yaptı.

Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ise organizasyon hakkında bilgilendirmede bulunurak yapılacak olan bu organizasyon  Atletizm, badminton, basketbol 3x3, bisiklet (yol, pist), bocce, cimnastik (artistik, aerobik), eskrim, futbol, güreş (grekoromen, serbest stil), halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk dallarında  olacaktır dedi.Topçu bu organisyona daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan hakemlerimizinde katılım gösterdiğini belirterek Atilla Topaloğlu ve Yıltan Mutlu’nun Türkiye-Malezya maçının yan hakemleri olarak görev yaptığını belirtti.

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