Arıklı:Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak, yeni gelişmeler var!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ’de katıldığı ‘Manşet+’ programında milli hava yolu kurulması yönünde yeni gelişmeler olduğunu açıkladı. Mart ayı itibarıyla iki yeni firmanın uçuşlarıyla birlikte piyasaya giriş yapacağını ifade eden Arıklı, “bu hafta sonu itibarıyla yeni milli havayolu şirketi kurma konusundaki çalışmalarımızı tekrar başlatıyoruz.

İki ayrı firma ile yeniden görüşmelere başlıyoruz.

Belki bu hafta sonu bile bir netice alabiliriz” dedi. “bekleyip görelim” ifadelerini kullanan Arıklı, “benim üzüldüğüm, herkes bilet fiyatlarından şikayetçi.

Ama bir adım atmaya da kalktığınızda herkes sizi bir anda teşvik edecek yerde önünüzü kesmek için komplo teorileri ile karşınıza çıkıyorlar” şeklinde konuştu.