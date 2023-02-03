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Arıklı'ya göre dönülmez bir yola girildiği kesinleşti!

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Arıklı: Sn. Oktay’ın ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ifadesini kullanmasıyla dönülmez bir yola girmemiz kesinleşti
Arıklı'ya göre dönülmez bir yola girildiği kesinleşti!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına destek belirtti.

Bakan Arıklı, “Şükür, kurulduğumuz zaman "Devletin adı değişecek" demiştik. 2 yıl önce tekrar gündeme getirmiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın da "Kıbrıs Türk Devleti" ifadesini kullanması ile artık dönülmez kutlu bir yola girmemiz kesinleşmiştir...” ifadelerini kullandı.

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