Arıklı:Yeni yönetim akaryakıt alımı için Bakanlar Kurulu’na önerge hazırlayacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de 14.Saat programına katılarak Kıb-Tek’teki usulsüzlüklerle ilgili iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Arıklı bir soru üzerine de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın her an KKTC’ye ziyaret gerçekleştirebileceğini dile getirdi. İşte Bakan Arıklı’nın söylediklerinden öne çıkan başlıklar

“KIB-TEK YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ”

“KIB-TEK Yönetim Kurulu bugün değişti. Oraya arkadaşlarımız atandı.Yarın itibarı ile görevlerine başlayacaklar. Ve bu konulara el atacaklar. Öncelikle yapmamız gereken şey her ihtimale karşı elden 3 parti akaryakıt alabilmek için hemen Bakanlar Kurulu’na önerge hazırlayacaklar. 30 Doların altında olması kaydı ile elden isteyen herkes mevcut firmalar da teklif verebilir. Teklifler değerlendirilecek elden alım yoluna bakılacak.Bu şekilde kurumu ayda en az 2 Milyon Dolar zarardan kurtaracağız.Aynı şekilde sayaç ihalesi”….

“KIB-TEK YÖNETİMİNE İŞİN EHLİ ARKADAŞLARI ATADIM”

“4Tane işin ehli arkadaşları atadım.Bir tanesi YDP Genel Başkan Yardımcımız Turan Büyükyılmaz, Bülent Kaya, Ömer Çete ve Ali Akın Önver.3 Tanesi Genel başkan yardımcım bir tanesi de MYK üyem”….

“ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR” “SOYGUN DÜZENİNİ KURANLAR SENDİKAYI DEJEUNER OLARAK KULLANIYOR”

“Birazcık zaman verseler, azcık sabırlı olsalar gerekeni ortaya koyacağız.Kamuoyuna da açıklamalar yapacağız. Ama ısrarla birşeyleri gizlemeye çalışıyorlar bu belli. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Sanki biz orada çalışan işçinin, emekçinin kazanılmış haklarına dokunacakmışız gibi hava estirerek oradaki soyguna, vurguna kol kanat germeye çalışıyorlar. Bu doğru birşey değil… Sistem şu:Yukardaki soygun düzenini kuranlar kurumu dokunmaz kılmak için özellikle sendikayı dejeuner olarak kullanıyor”…

“SOYUP SOĞANA ÇEVİRENLERE KARŞI MÜCADELE BAŞLATMIŞTIK”

“Akaryakıt taşıma ihalesi ton başına 38.80 Dolara açıldı. Ben 2018’de Meclis’te yaptığım konuşmada da bunun yanlış bir rakam olduğunu çok daha ucuza taşımalar yapılabileceğini söylemiştim. Bu tip adrese teslim ihalelerle Kıb-Tek’i soyup soğana çevirenlere karşı daha muhalefetteyken mücadele başlatmıştık. Şimdi iş başındayız ve Kıb-Tek bize bağlı”….

“BÜTÜN FİRMALARIN REKABET EDEBİLMELERİNİN KOŞULLARINI YARATMALIYIZ”

“Bana şuanda ulaşan birçok firma biz 30 doların da altında ton başına akaryakıtı taşımaya hazırız diyor.Nedir engel? Uluslararası ihale açarsanız bütün bu firmaların rekabet edebilir koşullar içerisinde buraya KIB-TEK’e akaryakıt taşımasına zemin hazırlarsınız. Yaptığımız iş bu”….

“KURUMU AYDA 2 MİLYON DOLAR ZARARDAN KURTARACAĞIZ”

“Arkadaşlar durun bir dakika dedik. Biz 30 Doların altına düşüreceğimize inanıyoruz. Kurumu ayda 2 Milyon Dolar zarardan kurtaracağız. Şu anda Kıb-Tek’in depolarında Mart ayının sonuna kadar akaryakıt var. Çok ihtiyaç duyulması halinde Bakanlar Kurulu kararı ile bir iki parti teklif alma koşulu ile uluslararası ihale yöntemi ile alabiliriz”….

“BİRŞEYLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Filanca adama,filanca bakanın bilmem neyine bunu peşkeş çekeceğiz diye iddialar ortaya atıldı.Bekleyenin bir. Ananızın karnında 9 ay durdunuz azcık bekleyin. Mesela hep algı operasyonu. Birşeyleri kaçırmaya, gizlemeye çalışıyorlar”…

“BİZE MEYDAN OKUYANLARIN YÜZÜNÜN RENGİNİ MERAK EDİYORUM”

“Biz şayet elden alımda dahil olmak kaydı ile uluslararası ihalede bunu 30 Doların altına düşürürsek birilerinin yüzünün rengini merak ediyorum. O bize meydan okuyanların yüzünün rengini. Yıllarca bu fahiş fiyattan kuruma akaryakıt taşıdılar ve birilerinin cebine haksız para koydular. Ben istiyorum millet, kamuoyu, tüketici bize tam destek versin.Rakamları ortaya koyuyorum”….

“İHALELER BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

“Adrese teslim durdurduğum ihalelerden bir tanesi.Kurum 16 tane soğutma suyu radyatörü alacaktır. Bu ihaleye ancak belli firmalar katılabilir.Dışardan birinin katılmasına imkan yok. Bütün ihaleler buna benzer şekilde birilerine adeta peşkeş çekiliyor.Şartnameler onların ayarladıkları firmaların özelliklerine göre düzenleniyor.Bunları ortaya çıkarıyoruz.Daha bir sürü örnek var. Hepsinin zamanı gelince açıklayacağız. Bizim şuanda acil olan bir kaç tane işimizden bir tanesi sayaç. Bir taneside akaryakıt taşıma ve temin ihalesi”….

“2017 YILINDA 97 EURO OLAN SAYAÇ YÜZDE 30 NASIL ARTAR?”

“Sayaçta da benzer şey. 2017 yılında AB’ye sunulan projede uzaktan okuma elektronik sayaca geçme. AB’den yazılım ve 10 bin tane sayacın parasını almak kaydı ile ihaleye çıkmışlar.O ihaleyi yine malum firmalardan biri kazanmış. Zaman geçiyor o firmanın dışında o yazılıma uygun başka herhangi bir sayacın ihaleye katılması mümkün olmadığı için sürekli tekel binlerce alımlar yapılıyor. Her seferinde de fiyat artıyor. 2017 yılında 97 Euro olan o elektronik sayaç ihalesi bizim durdurduğumuz ihalede bir anda 128 Euro’ya çıkıyor. Ya arkadaş allahtan korkun. 2017 yılında 97 Euro olan sayaç yüzde 30 nasıl artar. 10 bintane alacaklar”….

“DAHA NE İSTİYORSUNUZ?”

“El-Sen’in bize önce birazcık destek vermesi gerekir. Biraz zaman vermesi lazım. Bakın ortaya rakamlar koyuyorum. Adrese teslim ihalenin nasıl yapıldığını söylüyorum. Hala daha bana diyorlar ki! çık açıkla. Bundan daha açık ne olabilir. İhale şartnamesi şu firmanın teknik özellikleri bu. Tıpatıp aynı. Ve bunun buradaki anlaşmalı olduğu bayileri firmaları belli. Daha ne istiyorsunuz.Herşey belli. Israrla belgele. Daha nasıl belgeleyim. Görmek istiyorsan çok basit… Bu ülkenin adeta çivisi çıkmış. Bu paralar sizlerin, bizlerin cebinden çıkıyor.”

“FUAT OKTAY BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE KKTC’YE GELECEK” “OKTAY İLE KONUŞACAĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER VAR”

“TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay her an ülkemize gelebilir.Geçen hafta gelecekti ertelendi. Geçen hafta gelecekti ama Meclis Başkanı seçimi dolayısıyla kaos yaşadık.Sayın Başkan Yardımcısı haklı olarak kaosun içine girmek istemedi. Çünkü yine spekülasyonlar yapılacaktı. Seçin Meclis Başkanınızı, krizden çıkın ondan sonra geleyim manasında birileri bize mesaj ulaştırdı.Dolayısıyla sayın başkan yardımcısı bu kriz ortadan kalktıktan sonra gecikmeli de olsa bu bir kaç gün içerisinde buraya gelecek. Çünkü konuşacağımız çok önemli şeyler var. Pandemin yarattığı ekonomik krizi kaosu TC’nin yardımı olmadan aşabilmemiz mümkün değil.”