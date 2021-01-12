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Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhruddin Kurbanov’un ardından meseleye bağlantılı olarak arananlardan Aziz Davranov’da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhruddin Kurbanov’un ardından meseleye bağlantılı olarak arananlardan Aziz Davranov’da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli iş yerinde slot makine kontrolörü olarak çalışan ve önceden tutuklu bulunan zanlı Muhruddin Kurbanov'un oyun oynattığı elektronik rulet masasında konu iş yerine müşteri olarak gelen Zanlı Aziz Davranov'un oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağlayıp sirkat ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 3 kişinin daha olduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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