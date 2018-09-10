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Arpaya değil sigaraya zam yapın!

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Ülkede günde 37 bin 500 paket sigara içildiğini, bunun da maliyetinin aylık olarak bir buçuk - iki trilyon olduğunu belirten Naimoğluları, dolayısıyla sigaraya yapılacak 1 TL'lik zamla Aralık ayına kadar arpa fiyatlarının geri çekilebileceğini söyledi.
Arpaya değil sigaraya zam yapın!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa NaimoğlularıMaliye Bakanı'nın üretim sektörüne daima kaynak sıkıntısını öne sürdüğünü belirtti ve sigaraya 1 TL zam yapılması halinde, üretim sektörüne uygulanan bu arpa fiyatı artışının geri çekilebileceğini savundu. 

Ülkede günde 37 bin 500 paket sigara içildiğini, bunun da maliyetinin aylık olarak bir buçuk - iki trilyon olduğunu belirten Naimoğluları, dolayısıyla sigaraya yapılacak 1 TL'lik zamla Aralık ayına kadar arpa fiyatlarının geri çekilebileceğini söyledi. 

Piyasada her türlü ürüne zam yapıldığını, buna karşın sigaraya herhangi bir zam yapılmadığını işaret eden Naimoğluları, hükümetin istenilmesi halinde bazı çözümler bulabileceğini kaydetti. 

Bilindiği gibi, Maliye'nin kaynakları tükendiği ve TÜK'ün de artık arpa getiremeyecek noktaya gelmesi nedeniyle arpa artık süpvansiye edilemiyor. Yurtdışından ithal edilen arpaya dövizin artışı nedeniyle otomatikman zam gelirken, hükümet de arpa fiyatı süpvansiye etmekten vazgeçti ve ithal edilen fiyattan üreticiye satmaya başladı. 

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