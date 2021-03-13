  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

ARUCAD’dan Münhal  

» »
​​​​​​​Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne Kampüsünde istihdam edilmek üzere Öğrenci İşleri Personeli,  Kütüphane Sorumlusu ve Muhasebe Memuru pozisyonları için münhal yayınladı.
ARUCAD’dan Münhal  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne Kampüsünde istihdam edilmek üzere Öğrenci İşleri Personeli,  Kütüphane Sorumlusu ve Muhasebe Memuru pozisyonları için münhal yayınladı.

 

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar hr@arucad.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ 

 

•          Ön büroda görev alacak,

•          Tercihen Öğrenci İşleri biriminde çalışma tecrübesi olan ve öğrenci                                   bilgi sistemini kullanabilen,

•          Çok iyi derecede İngilizce bilen,

•          MS Office programlarına hakim,

•          Resmi yazışma, evrak takibi ve dosyalama yapabilecek,

•          Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

•          Tempolu ve yoğun çalışma ortamına ayak uydurabilecek, çalışma                         arkadaşları arıyoruz.

 

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar hr@arucad.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir. 

 

KÜTÜPHANE SORUMLUSU

 

•          Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun,

•          Üniversite kütüphanelerinde en az 1 yıl deneyim kazanmış,

•          E-kaynaklar alanında hizmet verebilecek,

•          LC sınıflandırma sistemini kullanabilen, kütüphaneciliğin alt dallarında                             (Kataloglama, Referans Hizmetleri, Dolaşım, Rezerv, ILL veya Satın Alma               Hizmetleri) 1 yıl deneyimli

•          Ofis programları ve kütüphane otomasyon programı kullanımında deneyimli,

•          Tercihen İngilizce bilen,

•          Yeniliklere açık, ekip çalışmalarına uyum sağlayabilen, iletişim yeteneğine sahip, çalışma arkadaşları arıyoruz.

 

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar hr@arucad.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir.  

 

MUHASEBE MEMURU  

 

•          Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nden veya ilgili bölümlerden              mezun,

•          İngilizce bilen,

•          Logo Tiger Programını iyi derecede kullanabilen,

•          Tek düzen muhasebe sisteminde kayıt ve işlem tecrübesi yüksek

•          MS Office Programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

•          Analitik düşünme becerisi olan,

•          Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın,

•          Kendine güvenen öğrenmeye açık, çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar hr@arucad.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir.

ogrenci-isleri-personeli.jpegmuhasebe-memuru.jpegkutuphane-sorumlusu.jpeg

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Her Tablet Bir Gelecek” Kampanyasına Destekler Devam Ediyor03 Mart 2021 Çarşamba 15:51
  • ARUCAD Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü Devam Ediyor28 Şubat 2021 Pazar 12:34
  • Uzaktan Eğitime Destek Bağış Kampanyası Protokolü İmzalandı26 Şubat 2021 Cuma 17:33
  • “Uzaktan eğitime geçiş sürecinde teknik desteğe ihtiyaç var”24 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
  • YÖDAK: “2021 yılı yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı olacak"22 Şubat 2021 Pazartesi 16:01
  • Akile Büke’den, YÖK Başkanı Saraç’ın babasının vefatı nedeniyle taziye mesajı21 Şubat 2021 Pazar 17:51
  • DAÜ-SEN: “Yüz yüze eğitim güvenli ülke politikası ile mümkün” İşte açıklamanın tamamı...21 Şubat 2021 Pazar 11:36
  • YÖK'ten yüzyüze eğitim açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 15:05
  • ARUCAD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’ndan “Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri” Konferansı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:01
  • Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu Yayımladı16 Şubat 2021 Salı 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti