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Asayiş ve Trafik Denetimleri

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Asayiş ve Trafik Denetimleri
Asayiş ve Trafik Denetimleri

19 Eylül 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1235 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 96’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 57 araç ise trafikten men edilmiştir.

            İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 960 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 86’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 156 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edilmiştir.

Ayrıca Girne’de, Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 64’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 120 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

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