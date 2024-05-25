Asayiş ve trafik denetimleri: 7 tutuklu, 517 yasal işlem

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sonucu, toplam 517 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 7 kişi de tutuklandı.

Asayiş denetimleri kapsamında, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi ve alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında, toplam 2 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı ve 35 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 179’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 118’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.