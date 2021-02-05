Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısı Covid-19 önlemleri çerçevesinde bugün saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda yapılacak.

KKTC İşverenler Sendikası ise bu süreçte toplantı yapılmasının yanlış olduğunu belirtti.Ülkenin COVİD-19 salgını sebebiyle,1974’den bugüne kadar yaşanan en zor günlerden geçtiği, dolayısıyla da ülkenin karantina altına alındığı ifade edilen açıklamada, mevcut durumdan dolayı KKTC İşverenler Sendikası’nın planlanan toplantıya katılmama kararı aldığı kaydedildi.

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da toplantıya işveren kanadı üyeleri katılmasa da işçi kanadını temsilen kendilerinin masada olacağını bildirdi. Serdaroğlu açıklamasında, işveren tarafının 6 aydır bu şekilde hükümet tarafıyla “oynadığını” iddia ederek, “Bu bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Hür-İş olarak temsilcilerimiz yarın masada hazır olacak” dedi.