  • BIST 1.189
  • Altın 484,089
  • Dolar 7,9164
  • Euro 9,2998
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Asgari ücretlinin maaşı düşecek mi?

»
Yıl sonlarında vergi dilimi arttıkça tüm çalışanların maaşı da azalıyor. Asgari ücretli çalışanın maaşından ekim ayından itibaren yüzde 20 kesinti yapılacak. Ancak bu durum asgari ücretli çalışanların maaşlarını etkilemeyecek.
Asgari ücretlinin maaşı düşecek mi?

Kimileri eylül ayından itibaren maaşların düşeceğini söylüyor, kimileri de düşmeyecek, elinize aynı maaş geçecek diyor, kafamız karıştı, hangisi doğru?’ diye soruyor.

Öncelikle şunu belirteyim, yıl sonlarında vergi dilimi arttıkça tüm çalışanların maaşları da azalıyor ki, buna sayıları 10 milyonu bulan asgari ücretli çalışanlar da dahil.

Malum, çalışanlardan gelir vergisi alınıyor ve gelir vergisi de çalışanın bir yıl içindeki kazancı üzerinden hesaplanıyor. Gelir vergisi oranları da belli.

Buna göre yıllık geliri; 22 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15, 22-49 bin lira arası olanlardan yüzde 20, 49-180 bin lira geliri olanlardan yüzde 27, 180-600 bin lira arası olanlardan da yüzde 35 kesinti yapılıyor.

400 LİRA DESTEK VERİLECEK 

Asgari ücretli çalışanın maaşından eylül ayına kadar yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılıyor, eylül ayından itibaren de vergi dilimi değişiyor, ekim ayından itibaren de yüzde 20’lik vergi dilimine giriliyor ve maaşlardan bu oranda kesinti yapılıyor.

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 2.943 lira, buna asgari geçim indirimi (AGİ) dahil ve çalışanın eline de net 2.324 lira geçiyor. Detaylarla kafanızı karıştırmayacağım, eylül ayına kadar asgari ücretliden 375 lira gelir vergisi kesiliyor.

Ekim ayından itibaren de gelir vergisi oranı yüzde 20 uygulanacağından asgari ücretli bir çalışandan kesilecek vergi oranı 500 lira olacak; haliyle çalışanın eline geçecek maaş da düşecek.

Ancak, asgari ücretlinin endişe etmesine gerek yok, çünkü bu durum maaşlara yansımayacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT TIR’ları davasında Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi14 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
  • Akıncı'yı tehdit eden şahıs serbest bırakıldı!14 Ekim 2020 Çarşamba 15:05
  • Erdoğan: Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi benzer çalışmayı TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da yapmak zorundayız14 Ekim 2020 Çarşamba 13:34
  • TC Anayasa Mahkemesi Olağanüstü Toplanacak14 Ekim 2020 Çarşamba 11:28
  • Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın Balistik Füze Sistemlerini İmha Etti14 Ekim 2020 Çarşamba 10:57
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maraş Kıbrıs Türklerine Aittir”14 Ekim 2020 Çarşamba 09:33
  • Hatay'da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan vatandaş çevredekiler tarafından darp edildi13 Ekim 2020 Salı 22:03
  • İBB'de sahnelenecek ilk Kürtçe oyun, kaymakamlık tarafından yasaklandı13 Ekim 2020 Salı 21:27
  • Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti13 Ekim 2020 Salı 20:11
  • AKP Sözcüsü Çelik: Maraş, Kıbrıs Türklerine aittir13 Ekim 2020 Salı 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti