Aşı Bitti ! Tepkiler artıyor..

AŞIDA TORPİL

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın kendi açıkladığı aşı programına uymaması ülkede tepkiye neden olmuştu.

Detay Özel-Kenan Günsel

Sağlık Bakanlığı Kronik hastalara henüz daha aşı yapmaz iken aşı programında 2. Sırada olması gereken çeşitli meslek gruplarını aşıladı.

TORPİLLİ AŞIYA TEPKİLER

CTP Milletvekili Erkut Şahali Hükümetin aşı programındaki aksaklıklara sitem etti ve ''gına geldi artık ''dedi

İşte Şahali'nin paylaşımı: AŞI programı kalbe zarar!

En öncelikli olarak aşılanması gereken "kronik rahatsızlığı olanlar" hala aşı olamadı.

Yaşı ilerlemiş olanlardan da hala aşı olamayanlar var.

Bunu bile planlayamamışlar ama hem başarılı olduklarını düşünüyorlar, hem de bizim de böyle düşünmemizi bekliyorlar!

İş bilmezliğinizden, kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden ve vurdumduymazlığınızdan gına geldi artık.

İLGİLİ HABER: Erkut Şahali:Kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden gına geldi artık.

Kudret Özersay bir açıklama yaptı:

Az önce Gaziköy’den bir büyüğümle konuştum, yaşı 70. Bir ay kadar önce oğlu ile birlikte arayıp aşı için kayıt yaptırmış dönen olmamış, aşı yapılamamış. Aynı köyde kalan 75 yaşındaki abisi de aynı durumda aşı olamamış. Bugün basına yansıyan örneklere bakıyorum, kanser hastalarının bir bölümü, kimi başka kronik rahatsızlığı olan insanlarımıza aşı yapılmamış. Geçen gün bir video paylaşıldı hastane önünde yaşlı insanlar aşı sırasında bir keşmekeş.

Durum buyken dün akşam Meclis Başkanlığından biz milletvekillerine bir duyuru yapıldı vekiller Pazartesi sabah aşılanıyor diye. Sağolsunlar ama memleketin hali buyken ben bir vekil olarak aşı olmayı KABUL EDEMEM. Ne zaman ki 65 yaş üzeri insanlarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve risk grubundaki mesleklerde ön cephede çalışanların aşılanması bir tamam biter, tamamlanır biz o zaman aşılansak da olur.

İLGİLİ HABER: Aşıda torpil tartışması devam ediyor... Özersay:Ben aşı olmam!

AŞI BİTTİ

DETAY GAZETESİ’nin Sağlık Bakanlığı çevrelerinden edindiği bilgiye göre KKTC’de şu an aşı bitmiş durumda. Sağlık Bakanlığı Türkiye’den yeni aşı gönderilmesini bekliyor.

LTB MÜRACAATI DURDURDU

"Sağlık Bakanlığı’nın aşı tedariğine ilişkin net bir bilgi vereceği tarihe kadar aşı kayıtları durdurulmuştur.

Bakanlık tarafından aşı tedariğine ilişkin net tablo ortaya çıkınca, duyurusunu yapacağımız telefon numaralarından kayıtlara yeniden başlayacağız."