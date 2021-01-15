Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım

Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yan etki olmadığını belirterek, “Evelallah sapasağlamım” dedi.

İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 28 gün sonra ikinci dozu olacağını söyledi.

‘Savunmamıza dair adımlar için izin alamayız’

Erdoğan, S-400 kriziyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bizim savunma sanayine dair yatırımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez. Rusya’yla S-400’lerle ilgili ilk paketi halletmiştik, ikinci paketi de ay sonunda konuşacağız. Biden’ın ne diyeceğini bilmeyiz. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. NATO’da müttefiki olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

‘Amerika bize ciddi yanlış yaptı’

Malum bizim F-35’ler konumuz var. Çok ciddi bir para ödediğimiz halde hala verilmedi. Bu, Amerika’nın bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden’ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız.“

Erdoğan, AB’yle ilişkilere dair bir soruya karşılık ise “Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.