  • BIST 1.524
  • Altın 439,221
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım

»
Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım
Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım

Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yan etki olmadığını belirterek, “Evelallah sapasağlamım” dedi.

İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 28 gün sonra ikinci dozu olacağını söyledi.

‘Savunmamıza dair adımlar için izin alamayız’

Erdoğan, S-400 kriziyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bizim savunma sanayine dair yatırımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez. Rusya’yla S-400’lerle ilgili ilk paketi halletmiştik, ikinci paketi de ay sonunda konuşacağız. Biden’ın ne diyeceğini bilmeyiz. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. NATO’da müttefiki olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

‘Amerika bize ciddi yanlış yaptı’

Malum bizim F-35’ler konumuz var. Çok ciddi bir para ödediğimiz halde hala verilmedi. Bu, Amerika’nın bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden’ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız.

Erdoğan, AB’yle ilişkilere dair bir soruya karşılık ise “Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, 1450 Düzensiz Göçmeni Türkiye'ye Gönderiyor15 Ocak 2021 Cuma 12:15
  • Hatay'da 'zehirli su' iddiası !15 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Türkiye'de Döviz mevduatı rekor kırdı14 Ocak 2021 Perşembe 22:15
  • Davutoğlu: Bahçeli, FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiştir14 Ocak 2021 Perşembe 21:59
  • Gergerlioğlu’ndan 'HDP kapatılsın' çağrılarına tepki: Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı, kendi hallerine baksınlar14 Ocak 2021 Perşembe 21:18
  • Erdoğan koronavirüs aşısı oldu14 Ocak 2021 Perşembe 18:22
  • Tarihi kilisede 'mangal partisi'14 Ocak 2021 Perşembe 16:31
  • Antalya'da Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü14 Ocak 2021 Perşembe 16:26
  • Taksinin bagajında yolculuk yapan adam: Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar14 Ocak 2021 Perşembe 14:05
  • Sağlık Bakanı Koca: Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti14 Ocak 2021 Perşembe 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti