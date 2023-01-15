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Aşırı yağışlar nedeniyle Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu yeniden toplandı

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Aşırı yağışlı hava Gazimağusa’da bir takım olusuzluklara neden oldu.
Aşırı yağışlar nedeniyle Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu yeniden toplandı

Aşırı yağışlı hava Gazimağusa’da bir takım olusuzluklara neden oldu.

Bazı ev ve işyerlerini su bastı, araçlar caddelerde mahsur kaldı.. Yaşanan mağduriyet karşısında, belediye, itfaiye, polis ve sivil savunma ekipleri büyük bir gayret göstererek çalışmalar yürütüyorlar.

Konuyla ilgili dün toplanan Mağusa İlçe Emniyet Kurulu bugün İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında yeniden toplandı.

Toplantıda BRT‘ye açıklamada bulunan Toroslu, Gazi Mağusa İlçesi şehir merkezinde kanalizasyon çalışmasının devam etmekte olduğunu, bu çalışmalar sürerken yağmurun da etkisiyle bazı çökmelerin meydana geldiğini, Gazi Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın ilgili şirkete çökme olan yerlere acilen dolgu yapılması ve bu yönde yürütülecek çalışma için ekiplerin çoğaltılması talimatını verdiğini açıkladı .

Aşırı yağışlar nedeniyle kentte bazı hasarlar da oluştu.

Kale girişi bazı noktalardaki tarihi surlarda taşlar koparak yol içerisine düştü.

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