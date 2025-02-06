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Asrın felaketinin ikinci yılı

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Türkiye’de, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asrın felaketinin ikinci yılı

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Türkiye’nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Şampiyon Meleklerimiz anılıyor…

6 Şubat depremlerinde 49 KKTC vatandaşı yaşamını yitirmişti. Depremde, 72 cana mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler tören ve etkinliklerle anılacak.

Anma töreni ve etkinlikler

Şampiyon Melekleri Anma Töreni, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bugün saat 10.30’da Gazimağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde düzenlenecek. Ardından saat 11.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Şampiyon Melekleri Anma Programı gerçekleştirilecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle anma programı sona erecek. Bugün saat 16.30’da Gazimağusa Polatpaşa Cami’de Şampiyon Melekler için mevlit okutulacak.

Anma etkinlikleri kapsamında, Şampiyon Melekler kafilesinden depremde hayatını kaybedip kabirleri Yeniboğaziçi Şehitliği, Atlılar, Dörtyol, Vadili ve Ulukışla kabristanlıklarında bulunanlar için de anma törenleri düzenlenecek.

Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç’ın kabirleri 13.30-13.45 saatlerinde, Atlılar Kabristanlığında Perihan Çetiner’in kabri 14.00-14.15 saatlerinde, Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabri 14.30-14.45 saatlerinde, Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın kabri 15.00-15.15 saatlerinde ve Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabri 15.30-15.45 saatlerinde ziyaret edilecek.

Hatay’da yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu anılacak

Göçmenköy İdman Yurdu ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşamını yitiren, Kulüpte yönetim kurulu üyeliği yapan ve futbol oynayan Amaç Arnavutoğlu için Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında saat 10.00’da anma töreni, 18.00’de de Göçmenköy sahasında anı maçı düzenleyecek.

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