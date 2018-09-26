  • BIST 98.398
  • Altın 234,102
  • Dolar 6,0948
  • Euro 7,1545
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Atakan, Aplıç ve Gemikonağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yakın gelecekte sınır geçişlerine açılması planlanan Aplıç kapısındaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün bölgeye gitti.
Atakan, Aplıç ve Gemikonağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yakın gelecekte sınır geçişlerine açılması planlanan Aplıç kapısındaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün bölgeye gitti.

Vekaleten yürüttüğü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak da çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Atakan, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya geçişlerine açılması ile ilgili, “Kıbrıs Rum tarafı hazır olduğunu bildirdiğinde, biz hazır olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan, Aplıç’taki incelemenin ardından Gemikonağı’nda bulunan Cengiz Topel Anıtı önündeki virajın, yol güvenliği açısında tehlike arz eder nitelikte olmaktan çıkarılması amacıyla yapılan çalışmaları denetledi. Çalışmalar sonucunda söz konusu virajın mevcut 6 metre olan genişliği 8 metreye çıkartılacak, 400 metrelik bölümde 1000 tonluk asfaltlama ve ülke iklim şartlarına dayanıklı 1200 metre yol boya uygulaması yapılacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Töre, Eğitimciler Sendikasını kabul etti26 Eylül 2018 Çarşamba 16:34
  • Besim: “Malpraktis yasası ve adli bilimlerin kurulması için hazırlıklara başlandı”26 Eylül 2018 Çarşamba 16:32
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
  • Kamu-İş, üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” kaybetmemesi için gerekli tüm hukuki hakları sonuna kadar kullanacağını duyurdu26 Eylül 2018 Çarşamba 16:28
  • Girne’de çarşı şenliği düzenlenecek26 Eylül 2018 Çarşamba 15:50
  • Güzelyurt Belediyesi Oryantasyon Günlerinde Öğrencilere İkramlarda Bulundu26 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
  • Cesedin Veysel Çoşkun’a ait olduğu saptandı26 Eylül 2018 Çarşamba 15:44
  • “AB Temsilcisi bursların arttırılması için girişim yapacak”26 Eylül 2018 Çarşamba 15:40
  • Sadıkoğlu: “İtfaiyenin varlığı güven veriyor”26 Eylül 2018 Çarşamba 15:34
  • İşçi Partisi’nin resepsiyonuna katıldılar26 Eylül 2018 Çarşamba 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti