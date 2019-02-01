  • BIST 104.070
  • Altın 220,571
  • Dolar 5,1892
  • Euro 5,9515
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Atakan: “Ercan’da ciddi başarı öyküsü ve takım çalışması var”

» »
Ercan sivil havacılık merkezinde etkinlik düzenlendi
Atakan: “Ercan’da ciddi başarı öyküsü ve takım çalışması var”

Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 

"Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında düzenlenen etkinlikte; Ercan'a 3 Şubat 1975’te Türkiye'nin Samsun ilinden yapılan ilk seferin ardından geçen 44 yıldan bugüne kadar hizmet veren tüm çalışanlar anıldı ve teşekkür edildi. 

Etkinlikte merkezin ilk çalışanlarına, hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi de verildi. 

Ercan Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde yer alan etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, belediye başkanları, devlet üst düzey yetkilileri ve eski çalışanlar katıldı.

KAPTAN: “ERCAN ORTA DOĞU’NUN EN MÜKEMMEL SİSTEMİYLE YÖNETİLİYOR”

Etkinlikte konuşan Hava Trafik Şube Amiri Ahmet Kaptan, bu etkinliğin bir ekip ruhu içinde hep beraber organize edildiğini belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ercan'a ilk uçağın indiği dönemi ve o günlerde duyulan heyecanı dile getiren Kaptan, Ercan'da o günden bu güne gelinen aşamanın inkar edilemeyeceğini vurguladı. 

Ercan'ın "Orta Doğu’nun en mükemmel sistemiyle yönetildiğini" söyleyen Kaptan, uçaklara emniyetli düzenli ve hızlı bir hizmet vermek için bu görevi övünerek çok iyi yaptıklarını söyledi. 

"Biz burayı büyüklerimizden kazasız belasız aldık, biz de gelecek nesle öyle aktaracağız" diyen Kaptan, merkezde görev yapan geçmiş ve şimdiki personeli tebrik etti, personel eksikliği ve hizmet içi eğitim gibi iki temel sorunun çözülmesini istedi. 

SOFİ: “GÜVENLİ, DÜZENLİ, SÜRATLİ HİZMET”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa de, Ercan'da uçaklara güvenli, düzenli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı, katılan herkese teşekkür etti. 

ATAKAN: “ERCAN’DA CİDDİ BAŞARI ÖYKÜSÜ VE TAKIM ÇALIŞMASI VAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, Ercan Havalimanı’nda geri kalan 44 yıllık süreçte çok ciddi bir başarı öyküsünün ve takım çalışmasının olduğunu vurguladı.

Ercan'a uçuşların Samsun- Ercan seferiyle başladığını ifade eden Atakan, o günden bu güne birçok gelişme sağlandığını, şimdi de yeni terminal ve pist çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ercan'da bu noktaya gelmenin çalışanların omuzlarında yükselen bir zafer olduğunu ifade eden Tolga Atakan, bu süreçte Ercan'a iniş kalkış yapan ve KKTC hava sahasını kullanan uçaklara hizmet verirken omuzlarında ciddi yük çeken Sivil Havacılık personeline de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi yapıldı ve plaketler verildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Sen - Gıda-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi01 Şubat 2019 Cuma 12:40
  • Bir çınar devrildi01 Şubat 2019 Cuma 12:35
  • Çocuklar Şubat Tatili’nde Lefkoşa’yi Gezi Treniyle ücretsiz gezebilecek01 Şubat 2019 Cuma 12:30
  • Halkın Partisi’nin yeni Merkez Yürütme Organı üyeleri belli oldu01 Şubat 2019 Cuma 12:20
  • Atakan: “Ercan’da ciddi başarı öyküsü ve takım çalışması var”01 Şubat 2019 Cuma 12:15
  • Sendikalara polis engeli01 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • ‘Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir’01 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Turizm Beldesi Alsancak’a Elektronik Ödeme Kolaylığı01 Şubat 2019 Cuma 11:20
  • KTAMS ile LAÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı01 Şubat 2019 Cuma 11:00
  • Gardiyanoğlu: “Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin”01 Şubat 2019 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti