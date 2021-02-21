Atakan: “Yolun sonu göründü… Umarım bunu olsun görebilirsiniz”

HP Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım yaparak, “Yolun sonu göründü… Umarım bunu olsun görebilirsiniz…” dedi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım yaparak, “Aslında herkes her şeyin farkında…” dedi.

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Atılan bu adımların nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını herkes çok iyi biliyor. Ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor…” ifadelerini kullanan Atakan, halkın tebessüm içinde zikredilen yalanları da gördüğünü ve gündemi ülkede yaşanan kriz olması gerekenlerin nasıl başka gündemler içinde uğraş verdiğini de halkın gördüğüne dikkat çekti.

“Zannetmeyin ki araya Pazar girecek de bunlar unutulacak” diyen Atakan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Zannetmeyin ki bu kumpanya böyle devam edecek. Sizler de rahatça bu ortaoyununu devam ettirebileceksiniz…

Sağlık, pandemi, ekonomi, kangrenleşen yapısal sorunlar ile mücadele etmek bir yana, bu alanlarda harcanması gereken mesainin nerelere harcandığı ortada...

Bu toparlama hükümetin kuruluş safhasından bugüne kadar geçen sürede, “ama biz elimizi taşın altına koyduk” nakaratı ile işler nasıl ele yüze bulaştırılır, süreç nasıl heba edilir, kriz nasıl yönetilemez, ülke yararına nasıl adım atılmaz ve dahası örnekler havada uçuşuyor...

Yolun sonu göründü…

Umarım bunu olsun görebilirsiniz…”