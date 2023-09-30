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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci oldu
Atamlar devam ediyor...

Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nde Müdür olarak görevini sürdüren Reşat Değirmenci’nin görevden alınarak, Bakanlık Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda görev değişikliğine gidildi.

Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nde Müdür olarak atanan Reşat Değirmenci’nin görevden alınarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdür mevkiine atanmasına karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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