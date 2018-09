Atan: Sabrımız taştı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)Genel Başkanı Metin Atan “10 Eylül’de yapılan müzakereler sonucu Hayvancılar Birliği ile hükümet anlaştı. Demek ki kamu görevlilerinin de eylem yapması lazım ki hak arayışında öne geçelim. Tabii biz ülkeyi kaosa sürüklemek istemiyoruz fakat her eylem yapan hakkını alacaksa en zorda olan kesim kamu görevlileri ve özel sektördeki çalışanlar da eylem yapmalı” dedi.

Eşit ve adaletli davranılmalı

Hayvancıların aldıkları haklar konusunda en ufak bir şikayetleri olmadığını kaydeden Metin Atan “Hükümetlerin her kesime eşit ve adaletli davranması gerekiyor. Biz iyi niyet çerçevesinde hareket ettik bu güne kadar. Hayvancılar Birliği bakanlığı bastılar, kamu mallarına zarar verdiler, sonra oturup istediklerini aldılar. Peki bizim suçumuz ne? Ülkede artık adalet kalmadı. Maliye Bakanlığı kamudan kesinti yapmak için her yolu deniyor fakat diğer kesimlerde her türlü taviz veriliyor. Kamu görevlilerinin en azından yüzde 30 zam alması gerekir. Ben eylem hakkını küçümsemiyorum fakat Hayvancılar, bakanlığı bastılar oradaki kamu malına zarar verdiler. Bizim hayvancılarla problemimiz yok” diye konuştu.

Yüzde 30-40 zam yapılmalı

“Benim talebim en azından bu ay sonu kamu görevlisine yüzde 30-40 arası zam yapılsın. Hükümet her kesime aynı mesafede olmalı. Biz iyi niyet gösterip taşın altına elimizi koymaya hazırız fakat iddialara göre belediyelere araçlar gönderiliyor. Bu nasıl tasarruf. Bizim artık bunlara güvenimiz kalmadı. Bu arkadaşlar ya kendilerini toparlayacaklar ya da bırakıp gidecekler. Bana kamu görevlilerinden çok tepkiler geldi. Biz anlaşıyoruz hükümetle kesinti yapmak yönünde fakat diğer tarafta hayvancıların tüm istekleri gerçekleşiyor. Buradaki adaletsizliği bana açıklayabilirler mi. Artık sabrımız taştı” ifadesini kullanan Metin Atan “Hayat pahalılığı ortada. İnsanlar geçinemez durumda. İntiharlar başlayacak ve bunun sebebi bizi yönetenler olacak. Ben yaparım ben bilirim mantığından vazgeçilsin ve bir düzen varsa o düzene uyulsun. Lafta Markette denetimler yapılıyor. Bir ürün etikette ayrı fakat kasada ayrı fiyatta çıkıyor. Bu nasıl denetim. Bunlar sadece lafta. İcraata hiç bir şey yok. Bunlara dur deme zamanı geldi. Ya gerekli girişimleri yaparlar ya da farklı yollar izleriz” uyarısında bulundu.

Hükümet adil olmak zorunda

“Eğer herkese aynı mesafede olacaklarsa bütün kesimlere aynı mesafede olsunlar” diye konuşan Metin Atan “Bizim hayvancının aldığı haklardan hiç şikayetimiz yok fakat bize fedakarlık gerek kesinti yapacağım deyip diğer taraftan hayvancılara ödünler verip istediklerini yapıyorsan burada adaletsizlik var demektir. Hükümet hak dağıtımı konusunda adil değil. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yeni Erenköy Belediyesi’ne lüks ve pahalı araçlar hibe etti.. Hani herkes taşın altına elini koyacaktı. Hani araçlar satılacaktı. Bizi resmen kulandılar” eleştirisinde bulundu.