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Atanması tartışma yaratan Hasan Bülent Kahraman'ın İBB’deki görevinden istifa ettiği iddia edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na atanması eleştirilen akademisyen Hasan Bülent Kahraman'ın istifa ettiği iddia edildi.
Atanması tartışma yaratan Hasan Bülent Kahraman'ın İBB’deki görevinden istifa ettiği iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na atanması eleştirilen akademisyen Hasan Bülent Kahraman'ın istifa ettiği iddia edildi.

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı. Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

Eski yazıları hatırlatıldı

Daha önce Sabah gazetesinde “İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak” başlıklı bir yazı yazan, ayrıca Beyoğlu’nun AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında, “Beyoğlu'nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” diye övücü yorumlar yapan Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması büyük tepki gördü.

OdaTV’nin haberine göre, Kahraman, eleştirilerin ardından Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa etti.

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