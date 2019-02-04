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Ataoğlu: Dünya ile yarışıyoruz

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Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık.
Ataoğlu: Dünya ile yarışıyoruz

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren ve dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) temaslarına devam ediyor.

Bu yıl 94 ülkeden katılımcının ağırlandığı fuarda KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin KKTC için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleri ile Dünya’ya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz” dedi.
 

Ataoğlu,“Bu yılki konseptimizde Girne Kalesi’ni yansıttık”
Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi bire bir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi pahabiçilmez ve Dünya’da tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda her hangi bir şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Turizm alanında her gecen yıl ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, “Her gecen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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