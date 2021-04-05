Ataoğlu: Esas açılımı Mayıs ayında düşünüyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda turizmin açılımıyla ilgili yaptıkları girişimleri aktardı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda turizmin açılımıyla ilgili yaptıkları girişimleri aktardı.

Turizmin kapalı devre ile açılması konusundaki çalışmaları aktaran Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını, sektör temsilcileri ile de görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ataoğlu, 12 Nisan’da açılacak turizm sektöründe, 500 ile bin arasında bir yolcu gelişinin beklendiğini, 2-3 otelin bunları alacağını, kapalı devre olacağından içeri dışarı giriş çıkış olmayacağını, bileklik koşulu olacağını, denetimin oteller tarafından yapılacağını, çalışanların evine gitmeyeceğini anlattı.

Esas açılımın mayıs ayında düşünüldüğünü, bunun da nasıl olacağının konuşulduğunu, ifade eden Ataoğlu, önceliğin toplum sağlığı olduğunu, o yüzden başta ülke ekonomisi için aşılanmış insanların karantinasız girişinin sağlaması olduğunu kaydetti.

Karpaz’daki deniz kıyısına yapılan müdahale konusuna da değinen Ataoğlu, izinlendirme konusundaki eksik işlemlerin giderilmesini istediklerini, alınması gereken önlemler veya yatırımcının önünü açma konusunda ne varsa yapacaklarını söyledi.