  • BIST 1.442
  • Altın 451,145
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Ataoğlu: Esas açılımı Mayıs ayında düşünüyoruz

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda turizmin açılımıyla ilgili yaptıkları girişimleri aktardı.
Ataoğlu: Esas açılımı Mayıs ayında düşünüyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda turizmin açılımıyla ilgili yaptıkları girişimleri aktardı.

Turizmin kapalı devre ile açılması konusundaki çalışmaları aktaran Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını, sektör temsilcileri ile de görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ataoğlu, 12 Nisan’da açılacak turizm sektöründe, 500 ile bin arasında bir yolcu gelişinin beklendiğini, 2-3 otelin bunları alacağını, kapalı devre olacağından içeri dışarı giriş çıkış olmayacağını, bileklik koşulu olacağını, denetimin oteller tarafından yapılacağını, çalışanların evine gitmeyeceğini anlattı.

Esas açılımın mayıs ayında düşünüldüğünü, bunun da nasıl olacağının konuşulduğunu, ifade eden Ataoğlu, önceliğin toplum sağlığı olduğunu, o yüzden başta ülke ekonomisi için aşılanmış insanların karantinasız girişinin sağlaması olduğunu kaydetti.

Karpaz’daki deniz kıyısına yapılan müdahale konusuna da değinen Ataoğlu, izinlendirme konusundaki eksik işlemlerin giderilmesini istediklerini, alınması gereken önlemler veya yatırımcının önünü açma konusunda ne varsa yapacaklarını söyledi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Televizyonlar için yasa gücünde kararname05 Nisan 2021 Pazartesi 18:29
  • Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik05 Nisan 2021 Pazartesi 18:24
  • Aşıkoğlu:''Bu tür izin istenilen her kuruma hemen verilir”05 Nisan 2021 Pazartesi 18:18
  • Sucuoğlu:Anket yaptırdım. Geçen sefer yüzde 41 almıştım. Şimdi çok daha önde ve çok daha rahatım05 Nisan 2021 Pazartesi 18:09
  • Alsancak esnafı Hayatseven,Alsancak Belediyesi’nin bölgede restoran açma kararına tepki gösterdi05 Nisan 2021 Pazartesi 17:44
  • Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı ziyaret etti05 Nisan 2021 Pazartesi 17:37
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tam gün grev kararı alındı!05 Nisan 2021 Pazartesi 17:20
  • AP Üyesi Kızılyürek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti05 Nisan 2021 Pazartesi 16:46
  • Erhürman: Hükümet geniş kesimleri daha da yoksullaştırıyor.05 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
  • KKTC’de mart ayında enflasyon, yüzde 1.39 arttı05 Nisan 2021 Pazartesi 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti