Ataoğlu: Gürültü kirliliğine karşı teknolojik denetim başladı

Bakan Ataoğlu, özellikle müzikli eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelerde, trafik ve çevresel kaynaklı gürültü kirliliğinin sistematik biçimde takip edileceğini belirterek, “Yerleştirdiğimiz gürültü izleme cihazları sayesinde elde edilen veriler, Çevre Koruma Dairesi’nin merkezi sistemine anlık olarak aktarılacak. Bu sayede sadece sorun tespiti değil, gerekli durumlarda müdahale ve önlem alma süreçleri de hızlanacak” ifadelerini kullandı.

11 Noktaya Cihaz Yerleştirildi

Proje kapsamında; Mağusa’da 3, İskele Long Beach’te 1, Lefkoşa’da 3, Girne’de 3 ve Lapta’da 1 olmak üzere toplam 11 farklı noktaya gürültü izleme cihazlarının kurulduğunu açıklayan Ataoğlu, bu cihazların şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Ataoğlu ayrıca, proje kapsamında bazı bölgeler için stratejik gürültü haritaları hazırlanacağını ve bu süreçte Avrupa Birliği uzmanlarından teknik destek alındığını belirterek, “Sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Bu alandaki uzman desteği önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Amacımız hem bireyin sağlığını hem de çevresel yaşam kalitesini korumaktır” dedi.

“Gürültü kirliliği sadece rahatsız edici bir unsur değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da önemlidir” diyen Ataoğlu, bu tür çevresel denetim projelerinin devam edeceğini ve teknolojiyi çevrenin hizmetine sunmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.