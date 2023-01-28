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Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz

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Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 65'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Kıbrıs Türkü’nün taksim isteyişi ile başlayan direniş ve bu direnişi hazmedemeyen İngiliz sömürge idaresi orantısız güç kullanarak Lefkoşa ve Gazimağusa’da direnişçilerimizi şehit etmiştir.
İngiliz Sömürge Yönetimi, Rumların ve terör örgütü EOKA'nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, Azınlık olmaya mahküm edilmeye çalışılan bir toplumun verdiği direniş mücadelesine göstermemiştir.

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Ada da Kıbrıslı Türklere karşı artan bir baskıdan doğan 27-28 Ocak Direnişi, inanmış bir toplumun neler yapabileceğinin bir göstergesi ve Kıbrıs Türk mücadelesinde tarihin bir dönüm noktasıdır.
O gün ortaya kararlılıkla konan ve sürdürülen mücadele, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirmiştir.

O günlerde direniş gösteren ve hayatlarını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anarken, özgürlük mücadelesi veren direnişçilerimize minnetlerimi sunarım.”

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