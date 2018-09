Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, eski eser kapsamındaki bina ve kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Kalesi içerisinde bulunan ve kültürel mirasın en önemli eserlerinden biri olan 2 bin 300 yıllık Batık Gemi ile Sarayönü’nde Venedik sütunundan sonra en çok dikkat çeken eserlerden birisi olan mahkeme binaları üzerinde bulunan İngiliz Kraliyet arması restore edildi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili açıklamasında, ülkenin her yerinde kültürel mirasa, müzelere ve ören yerlerine büyük önem vererek ilgi gösterdiklerine işaret ederek, bu eserlerin bulundukları yerlerin kültür ve sanat merkezi haline gelmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



“Tarihi mirasımızın korunması adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diyen Ataoğlu, modern müzecilik anlayışıyla eş seviyede çalışmalar yapıldığını söyledi.



Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından, gerektikçe ve bütçe olanakları elverdikçe tüm eski eser alanlarını koruyabilmek için bakım ve restorasyon çalışmalarına devam edileceğini ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:



“Kültürel mirasımızın temel taşı eski eserlerimizin yok olmasını önlemek adına her bir vatandaşımıza, sivil toplum örgütlerimize, devlet kurumlarımıza ayrı ayrı görevler düşmektedir. Tarihimizi ve tarihi değerlerimizi yaşatmak için koruma adına her şeyi yapmaktayız ve bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Memleketimiz çok kıymetli bir açık hava müzesidir.”