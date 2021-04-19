Ataoğlu:“Hotel çalışanları halkın içine karışmıyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizmin şu an için en güvenli sistem olduğunu kaydederek, mayıs ayında yeni turizm modellerinin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizmin şu an için en güvenli sistem olduğunu kaydederek, mayıs ayında yeni turizm modellerinin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kapalı turizm modeline Bafra ve Girne bölgesinden 6 hotelin dahil olduğunu söyleyen Ataoğlu, hotel sahiplerine Sağlık ve Turizm bakanlıkları tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatıldığını söyledi.

Kurallara uymayan hotellere kapatma ve para cezası uygulanacağını vurgulayan Ataoğlu, “Toplum sağlığını hiçe sayan bir durum yaşanırsa gereğini yapmaktan kaçınmayacağız” dedi.

Ataoğlu, kapalı turizm ve bu kapsamda adaya gelen yolcular konusunda yazılı açıklama yaptı

“İKİ POZİTİF VAKA KARANTİNADA…”

Kapalı turizm kapsamında KKTC’ye ilk seferin 15 Nisan’da gerçekleştiğini anımsatan Ataoğlu, 15 Nisan’da gelenlerin ülkeden dün ayrıldığını, 104 yolcunun hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını aktardı.

İkinci uçuşun 16 Nisan’da yapıldığını, adaya 252 kişinin geldiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, 245 kişinin ülkesine döndüğünü, 5 kişinin bugün özel uçakla adadan ayrılacağını, pozitif olduğu belirlenen 2 yolcunun da karantinada olduğunu söyledi.

Ülkeye gelen yolculara, ikinci bir PCR yapıldığını belirten Ataoğlu, 2 yolcunun pozitif çıkması sonucu tüm hotel çalışanlarına test yapıldığını, hiçbir çalışanın dışarı çıkmadığını ifade etti.

“HOTEL ÇALIŞANLARI HALKIN İÇİNE KARIŞMIYOR”

Pozitif çıkan yolcularla görüştüğü tespit edilen hotel çalışanlarının izole edildiğini kaydeden Ataoğlu, hotelde çalışan personelin kesinlikle halkın içine karışmadığını, görev aldıkları süre zarfında otelde konakladığını vurguladı.

Ataoğlu, görev süresinin bitmesi durumunda hotel çalışanlarının dışarıya çıkışının Sağlık Üst Kurulu’nun vereceği kararlar uyarınca yapılabileceğinin altını çizdi.

“KAPALI TURİZME DAHİL OLAN 6 OTEL VAR… “

Kapalı turizm modeline şimdiye kadar Bafra ve Girne bölgesinden toplam 6 hotelin dahil olduğunu söyleyen Ataoğlu, hotel sahiplerine Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatıldığını söyledi.

Kurallara uymayan hotel olursa kapatma ve para cezası uygulanacağını anımsatan Fikri Ataoğlu, toplum sağlığını hiçe sayan bir durum yaşanması halinde gerekeni yapmaktan kaçınmayacaklarını da vurguladı.

Kapalı turizmin iç bulaşın yayılmasına etken olmayacağını belirten Ataoğlu, yolcuların güvenli şekilde adaya geldiğini, kontrollü şekilde de adadan ayrıldığını kaydetti.

“TÜM SEKTÖRLER ZOR DURUMDA… TURİZMDEKİ SIKINTILAR DAHA DERİN”

Dünyada bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi nedeniyle tüm sektörlerin zor durumda olduğunu belirten Ataoğlu, özellikle turizm alanında bu sıkıntıların daha derin olduğunu da ifade etti.

“KAPALI TURİZM BU DÖNEM İÇİN GÜVENLİ SİSTEM…”

Kapalı turizm modelinin charter seferler aracılığıyla başladığını ve bu dönem zarfında en güvenli sistem olduğunu belirten Ataoğlu, turizm açısından kapalı turizmin yeterli olmadığını, mayıs ayında yeni turizm modellerinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.