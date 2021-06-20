  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Ataoğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

» »
DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm babaların gününü kutladı;  “Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah” dedi.
Ataoğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm babaların gününü kutladı;  “Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah” dedi.

Ataoğlu, mesajında, “varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Babasının yokluğunda ilk babalar gününü geçirdiğini kaydeden Ataoğlu, “Koca yürekli güzel babam. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: "TDP'de liderlik niyetli çabam yok"19 Haziran 2021 Cumartesi 15:48
  • Saner:Çözümün, iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiği dünya liderlerine aktarıldı19 Haziran 2021 Cumartesi 15:45
  • Tatar: “3 binden fazla Rum ve yabancı, Maraş’taki malların iadesi için TMK’ya başvurdu”19 Haziran 2021 Cumartesi 13:52
  • Başbakan Saner: Öğretmenler ulvi bir görevi yerine getiriyor19 Haziran 2021 Cumartesi 12:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Artık biz Kıbrıs’ta yeni siyaseti (iki devletli çözüm) savunuyoruz19 Haziran 2021 Cumartesi 12:01
  • Gazimağusa'da Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi19 Haziran 2021 Cumartesi 11:38
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı19 Haziran 2021 Cumartesi 10:51
  • Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci seçildi19 Haziran 2021 Cumartesi 10:19
  • Tasarrufundaki 3gr Hintkeneviri Başkalarını Ele Verdi19 Haziran 2021 Cumartesi 10:14
  • Girne'de Araca Zorla Bindirip Yarım İnşaatta Darp ve Kesici Cisim ile Yaralama19 Haziran 2021 Cumartesi 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti