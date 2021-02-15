Ataoğlu’ndan Gara Bölgesinde Şehit Edilen 13 Sivil İçin Başsağlığı Mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı yayınladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ataoğlu mesajında, “Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde kalleş terör örgütü tarafından haince şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine, aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak acınız acımızdır. Başımız sağ olsun” diyen Ataoğlu, çirkin yüzünü bir kez daha gösteren hain terör örgütünün hedefine asla ulaşamayacağını vurguladı.

Ataoğlu, “Vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla Anavatan Türkiye’yi ve ülkemizi savunan kahramanlarımızı Allah korusun” dileğinde bulundu.