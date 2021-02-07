Ataser, herkesi sorumluluk almaya davet etti

Ataser, sosyal medya üzerinden bir canlı yayın yaparak herkesi sorumluluk almaya davet etti

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya üzerinden bir canlı yayın yaptı. Yaptığı canlı yayında evde kal çağrısını yineleyen Ataser, herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı.

Randevulu bir şekilde vatandaşlara aşı uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Ataser, aşı uygulamasına gelemeyen vatandaşlara da ulaşarak aşılama işleminin gerçekleştiğini kaydetti. Uygulamaları düzenli bir şekilde ileretmeye çalıştıklarını vurgulayan Ataser, “Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, beldemizde yaşayan tüm vatandaşlara ulaşarak aşı uygulaması yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm vatandaşları ayırmadan, düzenli bir şekilde aşı uygulamasına devam ediyoruz” dedi.

“Kendi önlemlerinizi alın!”

Evde kal çağrısını tekrar dile getiren Ataser, tüm vatandaşların bu zorlu süreçte sorumluluk alması gerektiğinin altını çizerek, “Yasal çerçeve doğrultusunda ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etme konusunda bütçemizi kullaranak vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi. Bu sürecin erken bitmeyeceğini belirten Ataser, “Buradan tüm halkımıza sesleniyorum. Kendi önlemlerinizi alın, kurallara dikkat edin ve kendinizi koruyun” ifadelerine yer verdi.

“Ne kadar sıkı kapanırsak o kadar iyi”

Bu kapanmayı iyi yönde değerlendiren Ataser, bu kapanma sürelerinin tekrarlanması durumunda süreci daha iyi yönetmenin mümkün olacağını belirterek, “Ne kadar sıkı kapanırsak süreci o kadar iyi yönetiriz” ifadeleriyle vurguladı. Ayrıca hasta sayısında azalma olmadığına dikkat çeken Ataser, bu uygulamaların çemberi daraltması açısından olumlu olduğunu kaydetti.