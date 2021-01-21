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Ataser: Hükümet sesimizi duysun! Alsancak ve Lapta'yı kapatın

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Ataser: Hükümet sesimizi duysun! Alsancak ve Lapta'yı kapatın
Ataser: Hükümet sesimizi duysun! Alsancak ve Lapta'yı kapatın

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak ve Lapta bölgelerinde artan vaka sayıları nedeniyle bölgesel kapanma istediklerini belirterek, konuyla ilgili hükümetle uzlaşıya varamadıklarını söyledi. "Böyle giderse hem aç kalacağız hem de hasta olacağız" diyen Ataser, bölge halkının talebinin de 15 günlük kapanma olduğunu vurguladı.

Hükümetten gerekli yardımı göremediklerini dile getiren Ataser, Alsancak ve Lapta’da ciddi vaka artışı olduğunun altını çizerek, 15 günlük bölgesel kapanma ile giriş çıkışların kontrol altına alınmasını istediklerini aktardı.

Böyle giderse ekonominin de daha kötüye gideceğine dikkat çeken Fırat Ataser, “Önce sağlık” diyerek, “Gidişat devam ederse hem aç kalacağız, hem hasta olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hükümet sesimizi duysun. Biz halkın sesiyiz” diyen Ataser, bölge halkının da 15 gün kapanma istediğini söyledi.

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