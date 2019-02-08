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Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.
Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, nesli tehlike altında olan canlıların yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolcular Hava Takip Programı üzerinden risk değerlendirmesine alındı.

Bu kapsamda Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen iki transit yolcu şüpheli bulunarak, valizleri x-ray cihazlarıyla incelendi. Valizlerde gergedan boynuzu olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, gergedan boynuzlarının ticaretinin yapılması için gerekli olan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) belgesine sahip olmamaları nedeniyle piyasa değeri 14 milyon 500 bin lira olan 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içindeki yırtıcı yaban hayvanı tırnağına el konuldu.

Boynuzlar ve yabani hayvan tırnakları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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