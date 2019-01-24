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Atatürk Havalimanı'nda kapısı açık cipin içinden para dolu çanta çıktı

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Atatürk Havalimanı otoparkında kapıları açık bırakılan lüks bir cipte para dolu çanta bulundu. Sahibine ulaşılamayan çantadan 2 milyon 740 bin TL değerinde çek, 34 bin 925 TL, 5 bin 915 Dolar, 866 Moldova para birimi olan Leyi ve 25 Euro çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda kapısı açık cipin içinden para dolu çanta çıktı

Atatürk Havalimanı'nda bulunan esrarengiz cipin içindeki çantadan çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı iç hatlar otoparkında görev yapan TAV özel güvenlik görevlileri lüks bir cipin kapılarının kilitli olmadığını fark etti. Bunun üzerine görevliler araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında içi para dolu çanta bulundu. Çantadan 2 milyon 740 bin TL değerinde çek, 34 bin 925 TL, 5 bin 915 Dolar, 866 Moldova para birimi olan Leyi ve 25 Euro çıktığı öğrenildi.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILAMIYOR

Araç sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler terminal içerisinde anons yaptı. Yapılan anonsların sonuç vermemesi üzerine çanta ve içindekiler tutanak altına alınarak TAV Kayıp Eşya Ofisine teslim edildi. Aracın otoparka dün sabah saatlerinde bırakıldığı sahibinin ise B.N. isimli bir şahıs olduğu belirlendi. Yetkililer B.N.’ye ulaşmaya çalışıyor. 

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