Yobaz Nurettin Yıldız, ateistlerin insanları düşünmeye sevk edebileceğini kabul ederek "Ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz onlarla tartışmaya girmeyin" dedi.

Nurettin Yıldız, ateistlerin insanları düşünmeye sevk edeceğini kabul ederek ve kimsenin onlarla tartışmamaya girmemesi gerektiğini, çünkü tartışmaya girenlerin de düşünmeye başlayabileceğini söyledi.

Daha önce de "Kız çocukları cehennem kadar risktir", “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” gibi gerici ve çocuk istismarını savunan açıklamalar yapan yobaz Nurettin Yıldız "Ateistlerle sakın tartışmaya girmeyin. Bu çok tehlikeli. Onları imana davet edip kurtarmaya çalışmak sizi de düşünmeye sevk edebilir ve siz de ateist olabilirsiniz maazallah" dedi.