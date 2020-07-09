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Atık metallerden insan portresi

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Atık metallerden insan portresi
Atık metallerden insan portresi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için hurdacılardan bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji veya atık durumdaki malzemeleri toplayan mozaik ustası Mervan Altınorak, atölyesinde 6 aylık çalışma sonunda parçaları bir araya getirdi.

Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha öncede çeşitli hayvan figürleri yapan Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portre üzerinde 6 aydır çalıştığını aktardı.

Altınorak, ''Hurdacılardan otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosiklet çıkan atık durumdaki parçalarını atölyeme getirerek burada bir araya getirdim.'' dedi.

Altınorak, ortaya çıkan figürlerin yurt dışından da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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