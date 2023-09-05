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SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Atina’dan Ankara’ya ziyaret... İşte önemli detaylar

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk" dedi.
Atina’dan Ankara’ya ziyaret... İşte önemli detaylar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis yaptıkları görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. 

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yunan hükümeti ve halkının ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek istiyorum tekrar. Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider tekrar olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı. Dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi.

Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişarelere ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşım ile birlikte teyit ettik.

Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında iş birliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadelemizde de komşumuzdan etkin iş birliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil iş birliği alanı olmalı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise "Yunanistan uzun yıllardır Türkiye’nin Avrupa Birliği yönelimini desteklemekte." dedi.

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