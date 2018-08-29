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Audi ile BMW birbirine girdi!

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Audi ve BMW, Twitter üzerinden küçük ama bir o kadar da eğlenceli bir söz dalaşına girdi.
Audi ile BMW birbirine girdi!

Dünyaca ünlü markaların sürekli olarak bir rekabet içerisinde olması ve birbirlerine laf atması o kadar da şaşırılacak bir durum değil. Ancak bazen öylesine ince dokunuşlar oluyor ki insan ister istemez gülmekten kendisini alamıyor. 

Örneğin Burger King'in Mc Donald's'la şaka yoluyla uğraşması ya da Samsung ile Apple savaşı. Her iki tarafın tutkunlarını da olayı kızıştırdığı için markaların bedavadan prim yapmasını sağlıyor bu kavgalar. Kim bilir belki de anlaşmalı işlerdir bunlar. Bu tartışmalara ise bir yenisi daha eklendi.

Audi ve BMW, Twitter üzerinden küçük ama bir o kadar da eğlenceli bir söz dalaşına girdi. Nitekim bu ufak tartışma çok uzasaydı eğer işin rengi değişebilirdi. İlk hamle BMW'den Audi logolu bir paylaşımla geldi. 

Auid ile BMW birbirine girdi!

''Havai fişekler M4'ün Yas Marina Blue görseli için havalanıyor!'' diye paylaşım yapan BMW'nin üzerine Audi "Gördünüz mü?" sözleri ile ortalığı kızıştırdı.

BMW ise bunun üzerine "Gördük... Her zaman gördüğümüz yerden; dikiz aynasından!" diye cevap verdi. Bunun üzerine Audi ise herhangi bir paylaşımda bulunmamayı seçti ve atışma sonlandı. Eh şimdi de mısırları hazırlayan firma çalışanları, kullanıcıların atışmalarını izlemeye başlamışlardır bile. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. 

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