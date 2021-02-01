Av. Çise Atlas: Aşı için arayan soran olmadı! Bilin diye yazıyorum...

Av.Çise Atlas sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak aşı uygulamasını eleştirdi:

Devrim Barçın arkadaşımın paylaşımını gördüm ve bir benzerini bende yaşamaktayım. Devrim yakın tarihte ilik nakli olmuş bir kimsedir ve tedavisine devam etmek için aşıyı beklemektedir. Bende ise beyin omurilik zarı yırtığı mevcuttur. Herhangi bir virüs veya bakterinin menenjite dönüşme ihtimal riski yüksektir. Corona da öyle ve bu yönde bilimsel açıklamalarda vardır.

Doktorum mutlaka aşı olmalısın diyor. Sağlık bakanlığına başvurduk ancak şuan sadece 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları olabilir diyor. Ben hastalığım olmasına ve birkaç haftadır beyin sıvısının şiddetli akmasına rağmen günlük yaşantıma devam etmek zorundayım.

Ameliyat için hastaneye gitmeye korkuyorum çünkü aşı henüz olamadım. Bana veya devrim gibi kronik hastalığı olan arkadaşlarımıza bişey olursa biz aşı olmayı talep etmiştik diye biliniz istiyorum. Bizimde sevdiklerimiz çocuklarımız ailemiz var. Bişey olsak bize zaten kronik hastalıkları vardı mı diyeceksiniz? Aşı da torpil olmuşmuş diyor sayın Pilli çok yazık