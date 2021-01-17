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Av. Tacan Reynar: Kim yetkili ? kırk haramiler mi?

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Av. Tacan Reynar: Kim yetkili ? kırk haramiler mi?
Av. Tacan Reynar: Kim yetkili ? kırk haramiler mi?

ABESLE İŞTİGAL ETMEK

İstediğimiz kadar yetki şunda, yetki bunda diyelim.

Bu elitist bir tartışmanın ötesine gitmiyor artık.

Çünkü biliyoruz ki iptal edilmeyen her idari karar geçerlidir, ister yetkili idari organ tarafından alınsın, ister alınmasın.

O yüzden bu tartışmalara kendi kişisel cevabım, pandemi döneminde yaşatılan hukukun üstünlüğü ve Anayasaya aykırı birçok uygulamanın ardından bunları Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal yetkisi olan partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki örgütlerin harekete geçmekten sakınıp, hiçbir şey yapmadıkları ortadayken kalkıp bugün hâlen daha hukuk tartışıyor olmalarının abesle iştigal olduğunu düşünüyorum.

1 yıldır bu ada yarısında hukuk iğfal edildi, “Anayasa” hiçe sayıldı...

Sonra da bu yetkili, o değil tartışması.

Dar alanda kısa paslaşmalar ülkesi.

Şimdi için umutsuzum ama belki bundan elli yıl sonra konuşmayı bırakıp harekete geçmeye karar verenler çıkar ve yasal hakları bulunanlar adım atarlar da toplum kimin yetkili, kimin değil olduğunu öğrenir. Eğer ortada konuşacak bir toplum kalırsa...

Aksi durumda bu aradaki göstermelik paslaşmalardan, günün sonunda hukuki düzenini kaybetmiş bir insan yığını olarak tarihteki yerimizi alacağız.

Şimdi tartışalım, bunları düşünmek için eyleme geçmek gerekecek, o yüzden sırasıdır.

İşyeri kapatılan ve devletten sosyal destek almayan çalışan ve işverene anlatın durun.

Kim yetkili?

Kırk Haramiler mi,

yoksa Ali Babanın Çifliği’ndekiler mi...

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