Avcıoğlu sordu: 20 kadar firmanın değil teklif atmak, ihale dosyası dahi almamasının sebebi nedir?

İşte Avcıoğlu'nun açıklaması:

KIBTEK'in 2019 yılı Akaryakıt İhalesine (Uluslararası İhale) katılıp dosya alan firma sayısı 6, teklif atan firma sayısı 5, ihaleyi kazanan teklif 38.8$/ton. TPIC'in (Turkish Petroleum International Company) bu ihaledeki teklifi 49.95$/ton.

KIBTEK'in 2020 yılı Akaryakıt İhalesine (Ulusal İhale) katılıp dosya alan firma sayısı 5, ihale Bakanlık tarafından rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesi ile iptal edildi.

TPIC 2011-2015 yılları arasında Devletlerarası Protokol ile 50-55$/ton bandında fiyatlar ile %3.5 Kükürtlü Fuel Oil Tedariğini sağlamıştır.

Şuan kullanılan yakıt %1 Kükürt oranlı Fuel Oildir.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Arıklı katıldığı TV programında Türk Petrollerinin 38$/ton'un çok altında bir fiyata taşımacılık yapacağını dile getirmiştir.

Programın devamında ise bugün 20 kadar firmanın Akaryakıt Taşımacılığını 38$/ton'un altında bir fiyata yapabileceğini kendisine bildirdiğinden bahsetmektedir.

Bu noktada Sn. Bakana sormak gerekir:

1-) 38$/ton'un çok altında fiyat verebilen TPIC 2011-2015 yılları arasında fahiş kâr mı elde etmiştir?

2-) 38$/ton'un çok altında fiyat verebilen TPIC 2020 Yılı için 49.95$/ton teklif atarak fahiş kâr mı elde etmek istemiştir?

3-) Bu geçmiş dönemler için başta dönemin Bakanı olmak üzere soruşturma açmayı düşünüyor mu?

4-) Gerek Ulusal gerekse Uluslararası gerçekleşen son 3 yılın ihalelerinde bahsi geçen 20 kadar firmanın değil teklif atmak, ihale dosyası dahi almamasının sebebi nedir?

5-) KIBTEK Yönetim Kurulu'nun Uluslararası İhale Kararını Bakanlar Kuruluna zamanında götürmeyerek Ulusal İhaleye sebebiyet veren son Bakan hakkında soruşturma açılacak mı?

Gelin hariçten gazel okumak yerine somut rakamlarla konuyu aydınlatın..