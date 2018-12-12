Avrupa Komisyonu, “Avrupa Birliği’nin Durumu, 2019 Öncelikleri ve Ötesi” konulu sunum gerçekleştirecek.
Merit Otel’de yarın 15.30 – 17.00 arası düzenlenecek sunumda, Avrupa Birliği’nin mevcut durumu, gelecek öngörüleri, Sibiu Zirvesi ve 2019 önceliklerinin değerlendirilmesi yapılacak.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos’un konuşmacı olarak katılacağı sunumda Türkçeye simültane çeviri de yapılacak.
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