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Avrupa Halk Partisi’nden Kıbrıs Sorunu ve “MEB” ile ilgili karar

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Avrupa Halk Partisi’nden Kıbrıs Sorunu ve “MEB” ile ilgili karar
Avrupa Halk Partisi’nden Kıbrıs Sorunu ve “MEB” ile ilgili karar

Avrupa Halk Partisi’nin dün Zagreb’te toplanarak, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında ivedi bir karar aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi grubunun dün Zagreb’te gerçekleştirdiği genel kurul çerçevesinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki yaptığı iddia edilen “yasa dışı faaliyetleri” konusunda ivedi bir karar ürettiğini yazdı.

Habere göre, Avrupa Halk Partisi, ilgili kararında, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları, AB ilke ve değerlerine uygun, yaşayabilir, bütünlüklü bir çözüm bulunması desteğini yineledi.

Avrupa Halk Partisi, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının öngördüğü Kıbrıs için iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeline dayanan müzakereler çerçevesinden sapılmaması gerektiğini vurgularken, Türkiye’nin, Ada’da iki devletin oluşturulmasına ilişkin önerdiği “sözde” alternatif çözümü de kınadı.

BM’nin, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması önkoşullarının yaratılması çabalarına destek belirten Avrupa Halk Partisi, BM Genel Sekreter’in üçlü görüşme çağrısını da selamladı.

Avrupa Halk Partisi kararında ayrıca Türkiye’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarına saygı duymaya çağırırken, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki “yasa dışı” sondaj çalışmalarına başlamasını da kınadı.

AVRUPA HALK PARTİSİ SEÇİMİ

Alithia gazetesi, aynı haberinin içerisinde, Avrupa Halk Partisi’nin dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde, başkanlığa, Avrupa Konseyi Başkanlığı görevinde ayrılan Donald Tusk’un seçildiğini yazdı.

Gazete ayrıca aralarında DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bulunduğunu 12 kişinin bugün 10 kişinin seçileceği başkan yardımcılığı için yarışacağını belirtti.

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