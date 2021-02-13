Avrupa havalimanlarında yolcu alarmı

Avrupa'da hava trafiği koronavirüs pandemisi nedeniyle 1995 seviyelerine geriledi. En çok yolcu kaybı Frankfurt'ta yaşanırken Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu havaalanları arasında İstanbul birinci sıraya yükseldi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Avrupa'daki havalimanlarının pandemi nedeniyle 2020 yılında 1 milyar 720 milyon yolcu kaybettiğini, bunun yolcu sayısında yüzde 70,4'lük düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Havalimanı işletmecilerinin çatı kuruluşu olan ACI'nın Avrupa bölümü yöneticisi Olivier Jankovec, 2019'da 2,4 milyar olan yolcu sayısının 2020'de 728 milyona düştüğüne işaret ederek Avrupa'da hava trafiğinin 1995'teki seviyeye gerilediğini belirtti.

Jankovec Avrupa bölgesindeki havaalanlarına destek için devletler tarafından şimdiye kadar sadece 2,2 milyar euroluk kaynak ayrıldığını, bunun geçen yılki ciro kaybının yüzde 8'inin altında bir miktar olduğunu belirterek "Hiçbir sanayi kolu bu tür bir şoka tek başına dayanamaz" uyarısı yaptı.

Türkiye ve Rusya daha az etkilendi

ACI raporunda, Avrupa'da krizden en ağır darbeyi AB üyesi ülkelerdeki havalimanlarının aldığına işaret edilerek Türkiye ve Rusya gibi merkezi konumlu havalimanlarının Batı Avrupa'ya göre krizden daha az etkilendiğine işaret edildi.

AB içindeki havalimanlarında yolcu trafiğindeki azalma oranı yüzde 73'ü bulurken AB'ye dahil olmayan ülkelerde yüzde 61,9 olarak kaydedildi. Türkiye ve Rusya iç pazarının büyüklüğü ve görece dayanıklılığı ile bu ülkelerde seyahat ve kapanma kısıtlamalarının daha yumuşak tutulmasının sonuçlarda rol oynadığı belirtildi.

En büyük yolcu kaybı Frankfurt'ta

ACI verilerine göre Avrupa'da yolcu trafiğindeki düşüşten en çok etkilenen merkezlerden biri Frankfurt Havalimanı oldu. Yolcu sayısında yüzde 73'lük düşüş kaydeden Frankfurt'u Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris'teki Charles de Gaulle havalimanları izledi.

İstanbul Havalimanı'nın 2020 yılının son çeyreğine kadar Avrupa'nın en yoğun trafiğe sahip havalimanı haline geldiği, İstanbul Havalimanı'nı İstanbul Sabiha Gökçen ile Moskova Şeremetyevo havaalanlarının takip ettiği kaydedildi. 2020'de İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiğindeki azalma oranı yüzde 59,6'da kaldı.

Almanya'dan havaalanlarına 600 milyon euroluk destek

Almanya'da hükümet, ülkenin en önemli 15 havalimanına toplam 600 milyon euroluk mali destek kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer Cuma günü yaptığı açıklamada kamu payı bulunan Berlin-Brandenburg, Köln-Bonn ve Münih havalimanlarına 400 milyon euronun üzerinde, aralarında Frankfurt/Main, Düsseldorf ve Stuttgart'ın da bulunduğu özel işletmeli 12 havalimanına da 200 milyon euroluk destek verileceğini bildirdi.

Bakan Scheuer, Alman havalimanlarının korona pandemisinden çok olumsuz etkilendiğini belirterek "Ama pandemi, mal ya da ilaç nakliyatı olsun, ülkenin işleyen bir hava trafiğine ihtiyacı olduğunu da gösterdi. Bu altyapıyı korumak toplumun çıkarınadır" diye konuştu.